Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Phó thủ tướng ký cải cách tổng thể thị trường tài chính đến 2045

Minh Quân - Hà Anh

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký đề án cải cách thị trường tài chính hướng tới chuẩn quốc tế, mục tiêu phát triển chứng khoán hiệu quả đến 2045.

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