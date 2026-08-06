Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nhà xã hội 1,1 tỷ đồng tại Hà Nội: Giá bán và dự án mới

Minh Quân - Hà Anh

Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá nhà xã hội 1,1 tỷ đồng/căn, dự án CT2 Lĩnh Nam mở bán 83 căn với giá 28,4 triệu đồng/m2.

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