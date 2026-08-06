Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mức sinh của Việt Nam thấp nhất lịch sử: Bài toán dân số già hóa

Minh Quân - Hà Anh

Việt Nam đang đối mặt với mức sinh thấp nhất trong lịch sử, gây ra thách thức lớn về già hóa dân số và phát triển kinh tế.

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