Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Miền Bắc giảm nhiệt nhờ mưa giông, miền Trung nắng gắt gần 40 độ

Minh Quân - Hà Anh

Theo dự báo ngày 3/6, miền Bắc mát mẻ hơn nhờ mưa giông, trong khi miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt, dễ cháy rừng.

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