Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Miền Bắc đối mặt mưa lớn kỷ lục, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Minh Quân - Hà Anh

Miền Bắc đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục từ đêm 15 đến 18/6, với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài.

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