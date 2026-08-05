Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Microsoft lập kỷ lục thế giới về mức tăng vốn hóa trong một phiên

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 30/7, Microsoft tăng vốn hóa gần 450 tỷ USD trong một ngày, vượt Nvidia, nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.

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