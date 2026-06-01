Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Meta tính phí AI trên Facebook, Instagram và WhatsApp

Minh Quân - Hà Anh

Meta ra mắt gói thuê bao mới, đưa chatbot AI vào dịch vụ trả phí trên Facebook, Instagram và WhatsApp, bắt đầu thử nghiệm từ tháng 6.

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