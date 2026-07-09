Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Lương trung bình tại EVN mẹ đạt gần 480 triệu/năm

Minh Quân - Hà Anh

EVN báo cáo lương bình quân công ty mẹ đạt 479 triệu đồng/năm, phản ánh mức thu nhập và doanh thu của tập đoàn điện lực Việt Nam.

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