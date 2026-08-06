Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Luật Đất đai mới: 9 trường hợp không được bồi thường khi thu hồi

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cập nhật chi tiết mới nhất.

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