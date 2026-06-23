Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Làm việc tại nhà: Vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình

Minh Quân - Hà Anh

Nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy người làm việc từ xa dành thêm hơn một giờ cô đơn mỗi ngày, tăng nguy cơ trầm cảm.

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