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[VIDEO] Hòa Phát nợ vay kỷ lục gần 100.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vẫn bùng nổ

Minh Quân - Hà Anh

Hòa Phát vay gần 98.500 tỷ đồng cuối tháng 6, tăng 9%, lợi nhuận quý 2 đạt 6.400 tỷ đồng bất chấp nợ vay lớn.

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