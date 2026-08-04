Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hamas đồng ý giải giáp theo thỏa thuận hòa bình của ông Trump

Minh Quân - Hà Anh

Hamas chấp thuận giải giáp theo thỏa thuận hòa bình của ông Trump tại Dải Gaza, mở ra hướng đi mới cho hòa bình khu vực.

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