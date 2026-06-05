Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội lập quỹ nhà an sinh: Cơ hội mới cho người thu nhập thấp

Minh Quân - Hà Anh

UBND Hà Nội đề xuất xây dựng quỹ nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ tại Thủ đô.

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