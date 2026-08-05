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[VIDEO] Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá đất vàng 1.379 tỷ đồng tại phường Ba Đình

Minh Quân - Hà Anh

UBND Hà Nội quyết định hủy kết quả đấu giá đất tại 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình sau sự cố liên quan đến Công ty TNHH Duyên Hà.

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