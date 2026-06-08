Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất thuê nhà dân, mua nhà thương mại làm nhà an sinh

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội đề xuất thuê nhà dân và mua nhà thương mại để bổ sung quỹ nhà ở xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân.

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