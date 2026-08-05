Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Green SM lần đầu lộ doanh thu 16.000 tỷ, bỏ xa Vinasun và Grab

Minh Quân - Hà Anh

Green SM đạt hơn 16.000 tỷ đồng doanh thu năm ngoái, chiếm hơn nửa thị phần taxi công nghệ, vượt xa Vinasun và Grab.

Video tiếp theo
back to top