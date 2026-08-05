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[VIDEO] Green SM lần đầu lộ doanh thu 16.000 tỷ, bỏ xa Vinasun và Grab
Minh Quân - Hà Anh
05/08/2026 20:02
Green SM đạt hơn 16.000 tỷ đồng doanh thu năm ngoái, chiếm hơn nửa thị phần taxi công nghệ, vượt xa Vinasun và Grab.
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