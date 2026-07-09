Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá xăng giảm thúc đẩy niềm tin tiêu dùng Mỹ hồi phục

Minh Quân - Hà Anh

Giá xăng giảm sau 6 tuần giúp niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 6 cải thiện, duy trì mức thấp hơn 13% so với trước, thúc đẩy nền kinh tế.

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