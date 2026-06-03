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[VIDEO] Giá vàng SJC giảm sâu, mất 33 triệu đồng so với đỉnh lịch sử

Minh Quân - Hà Anh

Vàng SJC chốt phiên 1/6 ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng, giảm 33 triệu đồng so với đỉnh tháng Một, ảnh hưởng thị trường vàng trong nước.

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