Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá vàng ngừng rơi sau 4 tháng: 5 biến số quyết định tương lai

Minh Quân - Hà Anh

Giá vàng thế giới kết thúc chuỗi giảm sau 4 tháng, tăng nhẹ 0,7% tháng Bảy. Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng được phân tích.

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