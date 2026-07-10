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[VIDEO] Giá vàng giảm nửa triệu đồng, chênh lệch trong nước và thế giới tăng cao

Minh Quân - Hà Anh

Sáng 7/7, giá vàng SJC giảm mạnh, chênh lệch giữa trong nước và thế giới vượt 18 triệu đồng, gây chú ý thị trường vàng.

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