Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá thép hạ nhiệt lần đầu sau chuỗi ngày tăng cao

Minh Quân - Hà Anh

Hòa Phát, Thép Việt Đức đồng loạt giảm giá thép từ đầu tháng 6, mang tín hiệu tích cực cho thị trường xây dựng sau nhiều tháng tăng giá.

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