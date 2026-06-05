Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất 20 năm: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Minh Quân - Hà Anh

Giá gạo châu Á tăng đột biến, mở ra cơ hội và thách thức cho ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh siêu El Nino.

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