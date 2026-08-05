Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Giá dầu tăng mạnh sau vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz

Minh Quân - Hà Anh

Giá dầu Brent vượt 96 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng thị trường năng lượng.

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