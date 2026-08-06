Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Doanh nghiệp giữ giấy tờ người lao động từ 10/9 bị phạt tới 25 triệu đồng

Minh Quân - Hà Anh

Theo Nghị định 283/2026 có hiệu lực từ 10/9, doanh nghiệp giữ giấy tờ của người lao động có thể bị phạt tới 25 triệu đồng.

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