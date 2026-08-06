Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41% sau 5 năm

Minh Quân - Hà Anh

Tổng điều tra 2026 cho thấy doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41%, tạo ra hơn 3,86 triệu tỷ đồng doanh thu thuần.

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