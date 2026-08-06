Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chung cư mới gắn hạn theo tuổi thọ công trình, thị trường sẽ thay đổi

Minh Quân - Hà Anh

Gắn hạn chung cư theo tuổi thọ công trình đang thu hút sự chú ý, với các chuyên gia nhấn mạnh đây là thời hạn sử dụng thực sự của căn hộ.

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