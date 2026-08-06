Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chủ trọ Hà Nội thu điện 4.000 đồng/kWh khiến sinh viên không dám kêu

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều chủ trọ ở Hà Nội thu tiền điện cao gấp nhiều lần quy định, khiến sinh viên và người thuê trọ khốn đốn nhưng vẫn im lặng để giữ chỗ ở.

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