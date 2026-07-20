Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] CEO SK Hynix cảnh báo khủng hoảng chip nhớ đỉnh điểm 2027

Minh Quân - Hà Anh

CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.

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