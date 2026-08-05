Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Các tập đoàn Thái Lan thu lợi khủng khi đầu tư vào Việt Nam

Minh Quân - Hà Anh

SCG, ThaiBev, Central Retail và CP Foods đạt kết quả kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam trong nửa đầu 2026 nhờ chiến lược dài hạn.

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