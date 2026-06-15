Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Các ông lớn công nghệ Mỹ đua vay nợ nghìn tỷ đổ vào hạ tầng AI

Minh Quân - Hà Anh

Alphabet, Amazon phát hành trái phiếu kỷ lục để huy động vốn xây dựng hạ tầng AI, theo dự báo của Morgan Stanley.

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