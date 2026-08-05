Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Y tế đề xuất xây dựng bài tập dưỡng sinh phù hợp với người Việt

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Y tế đề xuất xây dựng và chuẩn hóa các bài tập dưỡng sinh phù hợp thể trạng người Việt, đào tạo hướng dẫn viên và hình thành nhóm tập luyện.

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