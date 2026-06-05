Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Tài chính cảnh báo tác động cộng hưởng khi tăng giá điện, y tế, giáo dục

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Tài chính cảnh báo về tác động cộng hưởng khi tăng giá điện, y tế, giáo dục năm 2026 tại phiên họp Chính phủ ngày 3/6.

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