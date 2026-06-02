Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Công thương yêu cầu Shopee, TikTok Shop giải trình phí mới

Minh Quân - Hà Anh

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu các nền tảng giải trình về cơ chế thu phí mới gây tranh cãi và phản ánh từ nhà bán hàng về chi phí tăng cao.

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