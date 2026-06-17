Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Anthropic vô hiệu hóa AI Fable 5 và Mythos 5 theo lệnh Chính phủ Mỹ

Minh Quân - Hà Anh

Anthropic buộc vô hiệu hóa hai mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 do lo ngại về an ninh, chỉ dành cho công dân Mỹ truy cập.

Video tiếp theo
back to top