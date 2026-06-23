Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Anthropic cảnh báo AI xâm nhập sâu vào hệ thống mạng

Minh Quân - Hà Anh

Báo cáo của Anthropic cảnh báo AI không chỉ viết mã độc mà còn hỗ trợ xâm nhập, mở rộng kiểm soát nội bộ, tỷ lệ rủi ro tăng gấp 1,7 lần.

Video tiếp theo
back to top