Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] AI bùng nổ khiến nghề thợ điện tại Mỹ trở nên hút lao động

Minh Quân - Hà Anh

Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.

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