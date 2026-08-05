Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] ACV lãi kỷ lục gần 6.700 tỷ đồng, sân bay Long Thành về đích đúng hạn

Minh Quân - Hà Anh

ACV đạt lợi nhuận gần 6.700 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch, cùng với tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành đúng hạn.

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