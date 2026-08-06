Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] 5 thay đổi lớn về sổ đỏ: Sổ đỏ điện tử và ghi tên đồng sở hữu

Minh Quân - Hà Anh

Khám phá 5 điểm mới về sổ đỏ, gồm sổ đỏ điện tử có giá trị pháp lý như giấy tờ và quy định mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

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