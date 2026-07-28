Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Trump công bố lộ trình thuế 200% với dược phẩm vào Mỹ

Minh Quân - Hà Anh

Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.

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