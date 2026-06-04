Khoa học & Đời sống

Multimedia

[SPOTLIGHT] Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 35 triệu đồng/lượng

Minh Quân - Hà Anh

Giá vàng SJC lao dốc hơn 32 triệu đồng so với đỉnh lịch sử cuối tháng 1, khiến người mua chịu lỗ lớn trên thị trường vàng.

Video tiếp theo
back to top