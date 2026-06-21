Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Bộ công cụ nào sẽ định hình nghề báo?

Minh Quân - Hà Anh

Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.

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