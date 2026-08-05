Khoa học & Đời sống

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Dải vòm đá cổ của Hà Nội sắp được phục dựng trong dự án đô thị mới

Minh Phương

Tuyến vòm cầu đường sắt Phùng Hưng - Gầm Cầu, biểu tượng ký ức của Hà Nội, chuẩn bị được phục hồi trong dự án thiết kế đô thị tỉ lệ 1/500.

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