Khoa học & Đời sống

Multimedia

Con bê kỳ dị gây sốc tại Đông Java, chủ nhân quyết giữ nuôi

Trường Hân t/h

Con bê dị dạng 1 tháng tuổi ở Magetan gây sốc cộng đồng, chủ nuôi quyết giữ, coi là món quà quý giá trong cuộc sống nông nghiệp.

Video tiếp theo
back to top