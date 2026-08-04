Khoa học & Đời sống

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Xe tải vượt rào chắn đường tàu đang hạ bị phạt 18 triệu đồng

Trường Hân t/h

Phòng CSGT Đà Nẵng xác minh, xử phạt xe tải vi phạm hành chính 18 triệu đồng về hành vi vượt rào chắn đường tàu đang hạ.

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