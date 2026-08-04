Khoa học & Đời sống

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Xe ôtô tông hai phụ nữ đi bộ sau va chạm bất ngờ trong đêm

Trường Hân t/h

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi ôtô lao lên dải phân cách tông hai người phụ nữ đi bộ trong đêm tối, gây thương tích.

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