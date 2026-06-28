Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Xung đột Mỹ-Iran gây tổn thất kinh tế toàn cầu nặng nề

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 do xung đột Mỹ-Iran kéo dài, khiến eo biển Hormuz tê liệt và chuỗi cung ứng đứt gãy.

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