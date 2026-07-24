Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu Brent vượt 90 USD

Minh Quân - Hà Anh

Giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng sáng 20/7 do xung đột Mỹ - Iran tại Trung Đông gây gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, theo Barclays.

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