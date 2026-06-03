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[VIDEO] Xổ số TP.HCM lãi gần 2.000 tỉ, bị phạt thuế cả trăm tỉ

Minh Quân - Hà Anh

Xổ số TP.HCM đạt doanh thu kỷ lục hơn 14.200 tỉ năm 2025, lợi nhuận gần 2.000 tỉ nhưng bị phạt thuế gần 110 tỉ, gây chú ý lớn.

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