Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Xe không tương thích E10 vẫn được đổ xăng E5 song song

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công Thương khuyến cáo sử dụng xăng E10 phù hợp với nhiều xe, vẫn duy trì xăng E5 cho xe cũ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

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