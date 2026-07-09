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[VIDEO] Xăng giảm hơn 10.000 đồng/lít, vì sao bát phở vẫn neo giá 90.000 đồng?

Minh Quân - Hà Anh

Dù xăng RON 95 giảm mạnh, giá phở và cước xe tại Hà Nội vẫn giữ nguyên. Khám phá nguyên nhân qua phân tích chuyên gia.

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